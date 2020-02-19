РБ Лейпциг одержал минимальную победу в гостях над Тоттенхэмом

Весомый шаг к выходу в четвертьфинал "Красным быкам" позволил сделать точным удар Тимо Вернера с пенальти во втором тайме (1:0).

После напряженного первого вечера Лиги чемпионов в 2020-м году, для многих болельщиков мог показаться лишенным должного уровня эмоций следующий футбольный вечер. Как бы не так! Финалист прошлого розыгрыша главного европейского клубного трофея, лондонский Тоттенхэм, принимал на своем поле абсолютного победителя группы G – немецкий РБ Лейпциг.

Коллектив Юлиана Нагельсманна пожаловал в столицу Великобритании на фоне еще не успевшей остыть футбольной злости от потери "Красными быками" первой строчки в турнирной таблице в борьбе против мюнхенской Баварии. Не добавил ясности в ситуацию и очный матч между текущими фронтменами немецкого футбола (0:0), поэтому на Британские острова РБ отправлялся в состоянии абсолютного неведения своего будущего во второй части футбольного сезона.

И что тут говорить о хозяевах отчетной встречи, Тоттенхэме, который наконец-то смог выйти на устойчивую серию результатов при Жозе Моуриньо лишь к середине января 2020-го года. В рамках Английской Премьер-лиги "шпоры" уже наметили себе попадание в лидирующую четверку, где начали "хворать" Лестер и Челси. Однако матч еврокубков и для португальского специалиста, и для недавнего финалиста, имел совершенно другой статус.

Увидеть в статисте показатель "1:10" в графе "Удары по воротам" уже к исходу первого получаса отчетной встречи было достаточно неожиданным. Нагельсманн тактически переигрывал оппонента по тренерскому цеху прессингом в две линии на чужой половине поля, так что коллективу Моуриньо даже зацепиться за мяч уже было достаточно сложно.

Звон левого каркаса ворот Льориса прозвучал уже в начале второй минуты, когда Анхелиньо замыкал отскок ударом из левой половины штрафной. Лейпциг старался продавить числом, но при этом оставлял большое пространство на своей половине, куда однажды очень удачно подключился Бергвейн, после чего Гулачи пришлось спасать собственные ворота в эффектном прыжке.

На смену активной стартовой четверти игрового часа пришла более спокойный промежуток в середине первого тайма, который изо всех сил старался засушить Тоттенхэм, после чего РБ вновь вернулся в чужие владения перед перерывом, но пара Шик – Вернер ничего не могла поделать с поймавшим кураж Льорисом. Хотя Патрик и сам был не прочь запороть момент-другой у чужих ворот.

"Шпоры" совершили попытку провести быстрый гол после возвращения на поле, но напоролись на нелепый пенальти в свои ворота, когда Лаймера в своей штрафной снес с ног Дэвис. На Вернера давили трибуны, но Тимо не сплоховал во время удара в левый нижний угол, после которого РБ пришлось изо всех сил отбиваться от наступления соперников.

Прекрасно понимая, что без гола перед своими зрителями уходить с поля нельзя, коллектив Моруиньо попытался вернуться в ход поединка, однако без должного наконечника в атаке подойти к чужим воротам было практически невозможно. Дальние удары от Ло Чельсо – вот чем был опасен Тоттенхэм во втором тайме, но и Гулачи был не прочь "засушить" выездной поединок для своей команды. Очень важная победа для немецкой стороны.

Ответная игра между Тоттенхэмом и РБ Лейпциг пройдет в Германии 10-го марта 2020-го года.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Вернер, 58 (пен.).



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) — Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн — Моура.



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) — Забитцер, Нкунку (Айдара, 74) — Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Ламела — Забитцер, Вернер, Нкунку.