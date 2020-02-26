Коман сможет сыграть за Баварию в ответном матче против Челси

Травма форварда Баварии Кингсли Комана оказалась не серьезной.

У замененного в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси Кингсли Комана растяжение — сообщил официальный сайт Баварии.

Из-за этого повреждения француз пропустит 5 дней и не сыграет в 24-м туре чемпионата Германии против Хоффенхайма в субботу, 29 февраля. Однако к ответному матчу против Челси (18 марта) Кингсли вновь будет в строю.

В нынешнем сезоне Коман провел 15 матчей в Бундеслиге (2 гола), 2 поединка в Кубке Германии (1 гол), матч за Суперкубок Германии и 6 в Лиге чемпионов (2 гола).

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