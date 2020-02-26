Флик: Бавария сыграла очень сосредоточено

Главный тренер Баварии Ханс Флик — о матче против Челси.

Бавария без шансов обыграла Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мюллер сделал именно то, что мы должны были сделать сегодня. Он хорошо пользовался свободными зонами и осложнял жизнь нашим соперникам, отдавал грамотные передачи за спины защитникам. Вся команда сыграла очень сосредоточено, и мы очень этому рады".

"Футбол — командная игра, — сказал Флик, отмечая две голевые передачи Левандовски. — У него нет никаких сомнений о своих способностях забивать на поздних стадиях турнира".

Об амбициях в Лиге чемпионов:

"Сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А дальше — посмотрим. Шаг за шагом".

Об Алфонсо Дэвисе:

"Дэвис играл в силовой футбол и много отбирал мяч в своей зоне благодаря своим силовых качествам. Его брали в команду на позицию вингера, но он отлично справляется со своей задачей и как левый защитник. Он добился феноменального прогресса за последнее время", — приводит слова Ханса Флика официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария – Челси.