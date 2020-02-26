Бавария стала третьей командой, сумевшей выиграть первые семь матчей сезона в Лиге чемпионов

Баварии покорилось достижение, которого не добивался ранее ни один клуб из Германии.

После побед во всех шести матчах группового раунда Лиги чемпионов Бавария выиграла у Челси первый поединок 1/8 финала и довела победную серию до семи с начала сезона, чего еще не удавалось немецким командам — сообщает ОРТА.

До этого семь матчей подряд со старта сезона в Лиге чемпионов удавалось выиграть Барселоне (2002/03) и Реалу (2014/15). При этом обоим испанским грандам в итоге не удалось взять трофей.

Ответный матч Бавария — Челси состоится 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.