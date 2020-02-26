Бавария стала третьей командой, сумевшей выиграть первые семь матчей сезона в Лиге чемпионов

26 февраля 2020

Фото Getty Images

Баварии покорилось достижение, которого не добивался ранее ни один клуб из Германии.

После побед во всех шести матчах группового раунда Лиги чемпионов Бавария выиграла у Челси первый поединок 1/8 финала и довела победную серию до семи с начала сезона, чего еще не удавалось немецким командам — сообщает ОРТА.

До этого семь матчей подряд со старта сезона в Лиге чемпионов удавалось выиграть Барселоне (2002/03) и Реалу (2014/15). При этом обоим испанским грандам в итоге не удалось взять трофей.

Ответный матч Бавария — Челси состоится 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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