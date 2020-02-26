Поражение от Баварии стало самым крупным домашним для Челси в Лиге чемпионов

Бавария помогла Челси обновить свой антирекорд.

Пропустив три безответных мяча от Баварии в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Челси потерпел самое крупное в истории турнира домашнее поражение — сообщает ОРТА.

Ранее Челси дважды проигрывал дома с разницей в два мяча Бешикташу (0:2, групповой раунд ЛЧ-2003/04) и Атлетико (1:3 в полуфинале ЛЧ-2013/14).

В нынешнем сезоне Челси уже потерпел наибольшее количество домашних поражений за последние 34 года.

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