Бавария нанесла сокрушительный удар по амбициям Челси в плей-офф Лиги чемпионов

25 февраля 2020

Челси — Бавария, Getty Images

Коллектив Ханса Дитер-Флика отправил в ворота соперников три безответных мяча во время выездного поединка, который Челси завершал в меньшинстве (3:0).

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Челси — Бавария 0:3
Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта (Педро, 73), Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли (Виллиан, 61), Жиру (Абрахам, 61), Маунт.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Коман (Коутиньо, 66), Мюллер, Гнабри (Толиссо, 85) — Левандовски.

Предупреждения: Жоржиньо, Алонсо — Алькантара, Коман, Киммих.

На 83-й минуте был удален Маркос Алонсо (Челси) (грубое нарушение правил).
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