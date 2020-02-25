Бавария нанесла сокрушительный удар по амбициям Челси в плей-офф Лиги чемпионов

Коллектив Ханса Дитер-Флика отправил в ворота соперников три безответных мяча во время выездного поединка, который Челси завершал в меньшинстве (3:0).