Маркос Алонсо и Жоржиньо не сыграют в ответном матче против Баварии

Оба игрока понесут дисциплинарные наказания.

Лондонский Челси отправится в Мюнхен на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов без двух ключевых игроков.

В первом матче против Баварии (0:3) на Стэмфорд Бридж "отличились" Жоржиньо и Маркос Алонсо.

Жоржиньо заработал желтую карточку за споры с арбитром. Для итальянца это уже третий "горчичник" в текущем розыгрыше, который влечет собой дисквалификацию на следующий матч.

На 82-й минуте Маркос Алонсо грубо отмахнулся от Роберта Левандовски, за что увидел перед собой желтую карточку. Однако, главный арбитр матча Клеман Тюрпен, посмотрев VAR, отменил горчичник испанцу и вручил ему прямую красную карточку.

Таким образом и Жоржиньо, и Алонсо не сыграют 18 марта на Альянц-Арене.

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