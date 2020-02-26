Челси — Бавария 0:3 Видео голов и обзор матча

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле принимал Баварию.
"Синие" не сумели доставить проблем "ротен" и с треском уступили своему оппоненту.
Обзор матча:
Челси — Бавария 0:3
Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76
Челси: Кабальеро — Аспиликуэта (Педро, 73), Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Баркли (Виллиан, 61), Жиру (Абрахам, 61), Маунт.
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Коман (Коутиньо, 66), Мюллер, Гнабри (Толиссо, 85) — Левандовски.
Предупреждения: Жоржиньо, Алонсо — Алькантара, Коман, Киммих.
На 83-й минуте был удален Маркос Алонсо (Челси) (грубое нарушение правил)
.