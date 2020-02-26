лента новостей

01:28

Лампард: Мы долго не играли на этом уровне, такова суровая реальность

01:18

Гнабри: Лондон — особенное место для меня

01:05

Флик: Бавария сыграла очень сосредоточено

00:55

Гризманн: Мне нужно работать над своей игрой

00:45

Наполи — Барселона 1:1 Видео голов и обзор матча

00:39

Челси — Бавария 0:3 Видео голов и обзор матча

00:25

Маркос Алонсо и Жоржиньо не сыграют в ответном матче против Баварии

00:15

Пике повредил лодыжку в матче против Наполи

23:56

Наполи и Барселона обменялись забитыми голами

23:55

Бавария нанесла сокрушительный удар по амбициям Челси в плей-офф Лиги чемпионов