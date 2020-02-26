Сетьен стал первым тренером Барселоны в XXI веке, не выигравшим дебютный матч в Лиге чемпионов

26 февраля 2020

Кике Сетьен, Getty Images

Тренер Барселоны Кике Сетьен не смог одержать дебютную победу в Лиге чемпионов.

Все тренеры Барселоны в XXI веке начинали свой путь в Лиге чемпионов с побед, но Кике Сетьену, сыгравшему вничью с Наполи, это не удалось — сообщает ОРТА.

Последним наставником Барсы, не выигравшим свой первый матч в Лиге чемпионов у руля команды, был Луи ван Гаал, проигравший Ньюкаслу в сентябре 1997 года — 2:3.

Сам Сетьен считает ничью в Неаполе положительным результатом для Барселоны.

Ответный матч Барселона — Наполи состоится 18 марта.

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