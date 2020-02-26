Кике Сетьен: Положительный результат для Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен — о матче против Наполи.

Наполи и Барселона обменялись голами, но победителя так и не выявили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие".

"В целом это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть матча, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой".

"Наполи хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки", — приводит слова Кике Сетьена официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Наполи – Барселона.