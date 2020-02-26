Пике повредил лодыжку в матче против Наполи

Футболист не смог доиграть матч до конца.

Защитник Барселоны Жерар Пике получил повреждение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

Уже в компенсированное арбитров время ко второму тайму Жерар Пике оказался на газоне после столкновения с игроком соперника, держась за лодыжку. Матч испанец так и не сумел завершить, вместо него вышел Клеман Лангле.

Серьезность полученной травмы покажет будущее медицинское обследование.

Помимо этого, ответный поединок Барселоны и Наполи на Камп Ноу пропустят Серхио Бускетс и Артуро Видаль.

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