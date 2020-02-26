Бускетс: Наполи лишил Барселону пространства

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал ничью с Наполи.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи Серхио Бускетс отметил плотную игру соперника Барселоны в обороне.

"Наполи постоянно держал в обороне от четырех до шести защитников, поэтому практически лишил нас пространства, – сказал полузащитник Барселоны. – Именно поэтому у нас было так мало опасных моментов".

В ответном матче, который состоится в Барселоне 18 марта, Бускетс не сыграет из-за дисквалификации.

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