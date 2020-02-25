Бускетс и Видаль пропустят ответный матч против Наполи

Испанец получил третью желтую карточку в турнире, чилиец досрочно покинул Сан Паоло.

Полузащитники Барселоны Серхио Бускетс и Артуро Видаль пропустят второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

Всему винной желтая карточка Бускетса, которую он заработал на 49-й минуте встречи в Неаполе, и красная карточка Артуро Видаля на 89-й минуте.

Чилиец заработал две желтые карточки за один эпизод: вначале за фол на Руисе, затем на стычку с ним.

Таким образом, оба игрока будут отбывать дисквалификацию 18 марта во время ответной встречи на Камп Ноу.

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