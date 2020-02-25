Мертенс догнал Гамшика по количеству голов за Наполи

В Неаполе на Сан-Паоло проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной. По состоянию на перерыв поединка счет 1:0 в пользу итальянского коллектива.
На 30-й минуте матча единственным пока голом отметился Дрис Мертенс.
32-летний бельгиец забил свой 121 гол за партенопейцев. По этому показателю футболист догнал Марека Гамшика. Теперь оба игрока делят первую строчку.
Топ-10 бомбардиров в истории Наполи
|№
|Игрок
|Голы
|Матчи
|Период выступлений
|1-2
|Марек Гамшик
|121
|520
|2007 — 2019
|1-2
|Дрис Мертенс
|121
|309
|2013 — ...
|3
|Диего Марадона
|115
|188
|1984 — 1991
|4
|Атиллио Саллюстро
|108
|258
|1926 — 1937
|5
|Эдинсон Кавани
|104
|138
|2010 — 2013
|6
|Антонио Войяк
|103
|190
|1929 — 1935
|7
|Жозе Альтафини
|97
|180
|1965 — 1972
|8
|Карека
|95
|164
|1987 — 1993
|9
|Гонсало Игуаин
|91
|114
|2013 — 2016
|10
|Лоренцо Инсинье
|85
|334
|2009 — ...