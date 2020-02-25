Мертенс догнал Гамшика по количеству голов за Наполи

Теперь оба игрока в своем активе имеют по 121 голу.

В Неаполе на Сан-Паоло проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Наполи и Барселоной. По состоянию на перерыв поединка счет 1:0 в пользу итальянского коллектива.

На 30-й минуте матча единственным пока голом отметился Дрис Мертенс.

32-летний бельгиец забил свой 121 гол за партенопейцев. По этому показателю футболист догнал Марека Гамшика. Теперь оба игрока делят первую строчку.

Топ-10 бомбардиров в истории Наполи

№ Игрок Голы Матчи Период выступлений 1-2 Марек Гамшик 121 520 2007 — 2019 1-2 Дрис Мертенс 121 309 2013 — ... 3 Диего Марадона 115 188 1984 — 1991 4 Атиллио Саллюстро 108 258 1926 — 1937 5 Эдинсон Кавани 104 138 2010 — 2013 6 Антонио Войяк 103 190 1929 — 1935 7 Жозе Альтафини 97 180 1965 — 1972 8 Карека 95 164 1987 — 1993 9 Гонсало Игуаин 91 114 2013 — 2016 10 Лоренцо Инсинье 85 334 2009 — ...