лента новостей

23:56

Наполи и Барселона обменялись забитыми голами

23:55

Бавария нанесла сокрушительный удар по амбициям Челси в плей-офф Лиги чемпионов

23:54

Бускетс и Видаль пропустят ответный матч против Наполи

23:31

Гнабри все свои голы в Лиге чемпионов забивал исключительно в Лондоне

22:58

Мертенс догнал Гамшика по количеству голов за Наполи

22:49

Жиру вышел в основе на матч Лиги чемпионов впервые за два года

22:39

Гвардиола: Это не последний шанс для нас выиграть Лигу чемпионов

22:29

Стерлинг сможет сыграть против Реала

22:00

Давид Силва: Мы хотим выиграть Лигу чемпионов

21:45

Наполи — Барселона: онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов