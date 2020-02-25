Наполи и Барселона обменялись забитыми голами

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Наполи — Барселона 1:1
Голы: Мертенс, 30 — Гризманн, 57
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Руис, Демме (Аллан, 80), Зьелински — Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54), Инсинье
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике (Лангле, 90+3), Умтити, Фирпо — Ракитич (Артур, 56), Бускетс, де Йонг — Видаль — Месси, Гризманн (Фати, 87)
Предупреждения: Инсинье, Мариу Руи — Бускетс, Месси, Гризманн, Видаль
Удаление: Видаль, 89 (повторное предупреждение)