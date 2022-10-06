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-
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-
12 жовтня
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Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
12 жовтня
22:00
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Ліга чемпіонів. Група E. Челсі знищив Мілан

06 жовтня 2022

Челсі святкує гол Фофана, Getty Images

"Аристократи" здобули 3 пункти.

Лондонський Челсі у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів розгромив Мілан з рахунком 3:0.

Таким чином Грем Поттер дебютував у Лізі чемпіонів з перемоги. Також ця звитяга стала першою для "синіх" у цьогорічному розіграші найпрестижнішого клубного турніру Європи.

М'ячами у складі команди зі столиці Англії відзначилися Фофана (який ще у першому таймі був замінений через травму), Обамеянг і Джеймс, на рахунку якого також є асист.

Челсі — Мілан — 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Челсі: Аррісабалага — Фофана (Чалоба, 38), Тьягу Сілва, Кулібалі — Джеймс, Лофтус-Чік, Ковачич (Жоржиньйо, 66), Чілвелл — Маунт (Гаверц, 74), Стерлінг (Броха, 75) — Обамеянг (Галлагер, 65)

Мілан: Тетерушану — Дест, Калюлю, Томорі, Балло-Туре — Беннасер (Побега, 73), Тоналі — Крунич (Габбія, 65), Де Кетеларе (Ребич, 66), Леау (Діас, 72) — Жиру (Орігі, 73)

Попередження: Ковачич, 39, Тьягу Сілва, 71 — Крунич, 8, Балло-Туре, 15, Томорі, 15.

Нагадаємо, також у середу у рамках групи E Зальцбург з мінімальним рахунком переграв загребське Динамо.

Наразі австрійці є лідерами квартету з 5 пунктами, Челсі за рахунок додаткових показників випереджає Мілан (в обох клубів по 4), а хорвати з 1 знаходяться у самому низу.

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