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-
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-
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-
12 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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Ліга чемпіонів. Група Н. ПСЖ не впорався із Бенфікою, Ювентус переграв Маккабі Х

06 жовтня 2022

Мессі та Неймар, Getty Images

Завершились два матчі у квартеті Н змагання.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі Н закінчились два поєдинки.

Бенфіка у Лісабоні приймала ПСЖ.

На 22 хвилині рахунок у матчі був відкритий. Лео Мессі скористався пасом від Неймара та забив. Цей гол для Лео — особливий. Тепер він єдиний гравець, який забивав 40 різним клубам в ЛЧ.

Бенфіка забила у відповідь на 41, і цей гол дійсно назрівав. Після прострільної передачі Данілу зрізав м'яч у свої ворота. Поєдинок закінчився нічиєю.

Бенфіка — ПСЖ 1:1

Голи: Данілу (АГ), 41 — Мессі, 22

Бенфіка: Влаходімос — Ба, Сілва, Отаменді, Грімальдо — Енцо (Аурснес, 78), Флорентіну, Нерес, Маріу, Рафа Сілва — Рамос (Дракслер, 78).

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Данілу, Мендеш (Бернат, 67), Хакімі — Верратті, Вітінья — Мессі, Мбаппе, Неймар.

Попередження: Енцо, Рамос

Ювентус у паралельному поєдинку приймав Маккабі Хайфа.

У першому таймі команда Массіміліано Аллегрі забила один гол. На 35 хвилині забив Адрієн Рабьо. На початку другого тайму відзначився Влахович.

Маккабі відіграв один м'яч на 77 хвилині. Чері відзначився гольовим пасом, а Давід — забитим голом. Рабьо зміг оформити дубль на 83 хвилині.

Ювентус - Маккабі Х 3:1

Голи: Рабьо, 35, 83, Влахович, 50 — Давід, 75

Ювентус: Щенсни — Куадрадо (Бонуччі, 67), Бремер, Данілу, Де Шільйо (Сандро, 46) — Маккенні, Паредес, Рабьо — Ді Марія, Костич (Локателлі, 66) — Влахович (Кін, 73).

Маккабі Х: Коен — Корнад (Хазіза, 60), Голдберг, Батубінсіка, Сек, Сундгрен — Абу Фані (Лаві, 71), Чері (Давід, 71), Мохамед (Рукавиця, 84) — П'єрро, Чібота (Ацілі, 60).

Попередження: Чібота, Сандро.

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