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-
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-
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-
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Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
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-
12 жовтня
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Зальцбург дотиснув Динамо Загреб

05 жовтня 2022

Зальцбург - Динамо З, Getty Images

Австрійський колектив здобув першу перемогу у цьому розіграші ЛЧ.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів австрійський Зальцбург зустрічався із Динамо Загреб.

У першому таймі команди мали по декілька шансів відкрити рахунок, але так ними і не скористались.

Але у середині другого тайму Зальцбург забив перший гол. На 70 хвилині господарі заробили пенальті, який реалізував Окафор. Цей гол став вирішальним.

Зальцбург - Динамо Загреб 1:0

Гол: Окафор, 70

Зальцбург: Кон — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер (Вобер, 80) — Зайвальд, Капальдо, Чергорд, Сучич (Горна-Дуа, 90+2) — Шешко, Окафор (Адаму, 79).

Динамо Загреб: Лівакович — Любічіч, Шутало, Теофіль-Катрін (Дрміч, 76), Перич, Мохаррамі (Бочкай, 80) — Мішич, Іванушец (Батуріна, 87), Адемі — Петкович, Оршич (Шпікич, 80).

Попередження: Петкович, Мохаррамі.

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