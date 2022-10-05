Зальцбург дотиснув Динамо Загреб

Австрійський колектив здобув першу перемогу у цьому розіграші ЛЧ.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів австрійський Зальцбург зустрічався із Динамо Загреб.

У першому таймі команди мали по декілька шансів відкрити рахунок, але так ними і не скористались.

Але у середині другого тайму Зальцбург забив перший гол. На 70 хвилині господарі заробили пенальті, який реалізував Окафор. Цей гол став вирішальним.

Зальцбург - Динамо Загреб 1:0

Гол: Окафор, 70

Зальцбург: Кон — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер (Вобер, 80) — Зайвальд, Капальдо, Чергорд, Сучич (Горна-Дуа, 90+2) — Шешко, Окафор (Адаму, 79).

Динамо Загреб: Лівакович — Любічіч, Шутало, Теофіль-Катрін (Дрміч, 76), Перич, Мохаррамі (Бочкай, 80) — Мішич, Іванушец (Батуріна, 87), Адемі — Петкович, Оршич (Шпікич, 80).

Попередження: Петкович, Мохаррамі.