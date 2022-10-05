Ліга чемпіонів. Група G. Впевнені перемоги Манчестер Сіті та Боруссії Д

Завершились два матчі у квартеті G змагання.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі G закінчились два поєдинки.

Манчестер Сіті на Етіхаді приймав аутсайдера групи Копенгаген.

Рахунок команді Пепа Гвардіоли вдалось відкрити досить швидко. На сьомій хвилині Голанд після пасу від Канселу наніс результативний удар.

На 32 хвилині Ерлінг Голанд зміг забити свій другий гол у цьому матчі. А на 39 — Давід Хочолава відзначився автоголом.

У другому таймі Сіті зміг збільшити відрив. На 55 хвилині Ріяд Марез відзначився з пенальті. А на 77 Альварес довів рахунок до розгрому.

Манчестер Сіті — Копенгаген 5:0

Голи: Голанд, 7, 32, Хочолава (АГ), 39, Марез, 55, Альварес, 77

Манчестер Сіті: Едерсон — Канселу (Льюїс, 57), Діаш, Ляпорт, Гомес — Марез, Гюндоган, Сілва (Вілсон-Есбранд, 66), Гріліш — Голанд (Палмер, 46), Альварес.

Копенгаген: Грабара — Крістансен, Зочолава, Варво, Дікс (Анкерсен, 66) — Йоганнессон, Ларагер (Соренсен, 79), Стаменіч, Дарамі (Гарадьдссон, 56), Клаессон (Мукайру, 66) — Карамоко (Єнсен, 46).

Попередження: Стаменіч.

Дортмундська Боруссія у гостях в Іспанії грала проти Севільї.

Перший тайм для представника Бундесліги видався дуже вдалим. На 6 хвилині Геррейро, який часто ходить у атаку, відкрив рахунок. У кінці першого тайму дортмундці забили ще двічі. Спочатку своє ім'я у протокол записав Беллінгем, а потім забив і Адеємі.

Ен Несірі на 51 хвилині відіграв один м'яч для своєї команди. Але Брандт своїм голом довів перевагу "джмелів".

Севілья — Боруссія Д 1:4

Голи: Ен Несірі, 51 - Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75

Севілья: Буну — Навас (Монтьєль, 46), Кармона, Салас, Теллес — Хордан (Дольберг, 77), Гудель, Ракітіч (Делейні, 62) — Іско (Гомес, 62), Сусо (Ламела, 46), Ен Несірі.

Боруссія Д: Маєр — Геррейро (Роте, 80), Шлоттербек, Зюле, Меньє — Озкан (Пападопулос, 86), Джан, Беллінгем, Брандт (Азар, 86), Адеємі (Мален, 65) — Мукоко (Модест, 81).

Попередження: Гудель, Ен Несірі, Ламела, Озкан, Салас.