Шедевральний гол Зубкова, який повернув Шахтар у гру на Сантьяго Бернабеу

Український форвард відзначився у воротах Андрія Луніна.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар гостює на Сантьяго Бернабеу, де протистоїть Реалу.

Незважаючи на два швидких голи від Реала, Шахтар зміг відіграти один м'яч. Олександра Зубков першим дотиком у штрафному майданчику боковими ножицями переграв Андрія Луніна.

Цікаво, що Зубков став першим українцем у складі Шахтаря в історії, який забив мадридському Реалу.

Гол Зубкова:

Матч Реал — Шахтар розпочався о 22:00 за київським часом. Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією можна на Football.ua.