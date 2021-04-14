Боруссия Д — Манчестер Сити. Накануне

Football.ua представляет анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Боруссия Д постарается взять реванш у Манчестер Сити за минимальное поражение в первом поединке.

Боруссия Д — Манчестер Сити

Среда, 14 апреля, 22:00. Дортмунд, Сигнал-Идуна-Парк. Арбитр — Карлос Дель Серро (Испания). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO. Первый матч — 1:2

Можно предположить, что результат первого матча слегка удивил и специалистов, и болельщиков. Ведь почти все ожидали более уверенной победы хозяев, а в итоге Боруссия вполне могла увезти в Дортмунд ничью, если бы не поздний гол Фодена.

Домашняя победа, пусть и минимальная, станет плюсом для команды Хосепа Гвардиолы, но можно не сомневаться, что легко путевку в полуфинал Лиги чемпионов "шмели" без пяти минут чемпиону Англии не отдадут.

Команды по-разному провели уик-энд в национальных чемпионатах. Сити, практически обеспечивший себе чемпионский трофей, сотворил настоящую сенсацию, уступив на Этихаде Лидсу, игравшему в меньшинстве. Возможно, мыслями "горожане" были уже в Дортмунде...

Боруссия Д не может себе позволить такую роскошь. Судьба "серебряной салатницы" команду давно не беспокоит, а вот судьба путевки в Лигу чемпионов на будущий сезон актуальна, как никогда. Дортмундцам пришлось изрядно попотеть, чтобы вырвать победу у Штутгарта и не дать шанса Байеру столкнуть себя на шестую строчку турнирной таблицы.

К преимуществам Манчестер Сити можно отнести практически полное отсутствие кадровых проблем. Лазарет Гвардиолы пуст, и лишь под сомнением участи получивших небольшие повреждения Агуэро и Ляпорт.

При этом ряд игроков "основы", отдыхавшие во время конфуза против Лидса, такие, как Уокер, Диаш, Родри, Гюндоган и Марез вновь в "обойме". А вот Зинченко, как и Фернандиньо и Аке, в стартовом составе мы вряд ли увидим.

А у Боруссии с травмами беда: отсутствуют Витсель, Мукоко, Шмельцер и Загаду, а Санчо только приступил к тренировкам, и Эдину Терзичу придется вновь решать задачу, за счет кого его команда сможет взломать оборону Сити, ведь на сей раз делать ставку на надежность защиты не имеет смысла.

Интересные факты

- Команды провели между собой 3 матча в еврокубках, и пока у Боруссии Д и Манчестер Сити полное равновесие: по одной победе, одной ничьей и одном поражении, разница забитых и пропущенных мячей 3:3.

- Манчестер Сити выиграл 8 из последних 9-ти матчей Лиги чемпионов.

- Манчестер Сити забивает не менее двух мячей в последних четырех матчах Лиги чемпионов.

- Боруссия Д пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Хитц — Морей, Аканжи, Хуммельс, Геррейру — Джан, Дауд, Беллингэм — Ройс, Холанд, Азар.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Жезус, Фоден.

Не сыграют: Мукоко, Шмельцер, Витсель, Загаду (все — Боруссия Д).

Под вопросом: Санчо — Агуэро, Ляпорт.

Слова

Эдин Терзич, исполняющий обязанности главного тренера Боруссии Д:

"Мы верим в то, что сможем добиться успеха. Мы уже доказали, что способны на равных противостоять сильнейшим командам, хотя сейчас перед нами стоит невероятно сложная задача".

"Для нашей команды очень важен Эрлинг Холанд. Даже когда он не забивает, он невероятно полезен, постоянно движется, создает моменты. Но все мы очень надеемся, что именно сейчас он забьет".

Хосеп Гвардиола, главный тренер Манчестер Сити:

"У нас есть план, который мы постараемся воплотить в жизнь. Не важно, как завершился первый матч, у каждой команды есть шанс отыграться в ответном. Мы не собираемся играть на удержание счета. У нашей команды есть свой стиль, которого мы будем придерживаться, чтобы победить".

"Не забывайте, Манчестер Сити стал первой командой в Европе, которая гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. А это значит, что мы 11 лет подряд будем участвовать в этом турнире. Ни одной команде в АПЛ не удавалось подобное, и мы гордимся, что нам никто это не подарил, мы добились этого сам".

прогноз 1:2

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Также вы можете узнать, где посмотреть матч и ознакомиться с букмекерскими котировками.

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