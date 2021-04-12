Боруссия Д — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

12 апреля 2021

Манчестер Сити — Боруссия Д, Getty Images

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Боруссия Д — Манчестер Сити.

В рамках ответного противостояния на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА дортмундская Боруссия на поле Зигналь-Идуна-Парк в Дортмунде будет противостоять английскому Манчестер Сити.

Напомним, что первая игра, которая проходила на поле Этихад Стэдиум, завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

 

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет шестым в истории взаимоотношений данных клубов (две победы немцев, две ничьих и одна победа англичан).

Матч Боруссия Д — Манчестер Сити состоится 14 апреля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
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