Лига чемпионов: Кейперс отсудит Ливерпуль и Реал, дель Серро — Боруссию Д и Манчестер Сити

12 апреля 2021

Бьорн Кейперс, Getty Images

На ближайшие поединки главного клубного европейского турнира назначены арбитры.

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов, которые пройдут в среду, 14 апреля.

Главный арбитром матча Ливерпуль — Реал стал голландец Бьорн Кейперс, которому будут помогать Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За систему ВАР будет отвечать Пол ван Букел.

На поединок Боруссия Д — Манчестер Сити был поставлен испанский рефери Карлос дель Серро. Его ассистентами будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо, а за системой ВАР будет присматривать Хуан Мартинес.

Встреча Ливерпуль — Реал пройдет в Англии, а игра Боруссия Д — Манчестер Сити в Германии. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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