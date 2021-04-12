Лига чемпионов: Кейперс отсудит Ливерпуль и Реал, дель Серро — Боруссию Д и Манчестер Сити

На ближайшие поединки главного клубного европейского турнира назначены арбитры.

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов, которые пройдут в среду, 14 апреля.

Главный арбитром матча Ливерпуль — Реал стал голландец Бьорн Кейперс, которому будут помогать Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. За систему ВАР будет отвечать Пол ван Букел.

На поединок Боруссия Д — Манчестер Сити был поставлен испанский рефери Карлос дель Серро. Его ассистентами будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо, а за системой ВАР будет присматривать Хуан Мартинес.

Встреча Ливерпуль — Реал пройдет в Англии, а игра Боруссия Д — Манчестер Сити в Германии. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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