Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1 Видео голов и обзор матча

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити дома одолел дортмундскую Боруссию со счетом 2:1.
Первый гол в поединке оформил на свой счет Кевин Де Брюйне. Во втором тайме Марко Ройс сделал его 1:1, однако "шмели" не сумели удержать ничью. На 90-й минуте Фил Фоден сумел вырвать победу для "городан".
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Видео YouTube:
Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1
Голы: Де Брюйне, 19, Фоден, 90 — Ройс, 84
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Фоден — Силва (Жезус, 59)
Боруссия Д: Хитц — Морей (Менье, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Беллингем, Джан, Дауд (Дилейни, 81) — Кнауфф (Рейна, 63), Холанд, Ройс
Предупреждения: Джан, Беллингем