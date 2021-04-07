лента новостей

10:25

Реал — Ливерпуль 3:1 Видео голов и обзор матча

10:23

Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1 Видео голов и обзор матча

09:59

Модрич — самый возрастной за 10 лет игрок, сделавший три ассиста в трех играх плей-офф Лиги чемпионов кряду

09:45

Куртуа — о матче с Ливерпулем: Думал, мне придется сделать больше сэйвов

09:26

Роберто Мартинес: Де Брюйне продемонстрировал безупречное виденье игры

08:26

Бензема обошел Роберто Карлоса по количеству матчей за Реал в Лиге чемпионов

07:58

Санчо предложил проверить Хацегана после спорного фола Беллингэма

07:47

Гвардиола провел 60-й матч в плей-офф Лиги чемпионов, больше только у Анчелотти

07:23

Рамос — о матче с Ливерпулем: Зол, что меня не было на поле, но очень горд своей командой

06:53

Ройс обошел Левандовски и стал лучшим бомбардиром Боруссии Д в Лиге чемпионов