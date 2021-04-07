Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1 Видео голов и обзор матча

07 апреля 2021

Манчестер Сити — Боруссия Дортмунд, getty images

Смотрите обзор поединка на Football.ua.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити дома одолел дортмундскую Боруссию со счетом 2:1.

Первый гол в поединке оформил на свой счет Кевин Де Брюйне. Во втором тайме Марко Ройс сделал его 1:1, однако "шмели" не сумели удержать ничью. На 90-й минуте Фил Фоден сумел вырвать победу для "городан".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Видео YouTube:

Манчестер Сити — Боруссия Д 2:1
Голы: Де Брюйне, 19, Фоден, 90 — Ройс, 84

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Родри, Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Фоден — Силва (Жезус, 59)

Боруссия Д: Хитц — Морей (Менье, 81), Аканджи, Хуммельс, Геррейру — Беллингем, Джан, Дауд (Дилейни, 81) — Кнауфф (Рейна, 63), Холанд, Ройс

Предупреждения: Джан, Беллингем

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