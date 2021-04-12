Боруссия Д — Манчестер Сити: где смотреть матч

Немецкий клуб встретится с английским в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия сыграет против английского Манчестер Сити. "Небесно-голубые" в домашней игре на Этихад Стэдиум в Манчестере сделали себе определенный задел, обыграв "шмелей" со счетом 2:1.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Боруссия Д — Манчестер Сити будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

И.о. главного тренера Боруссии Д Эдин Терзич: "Мы знали, что они подолгу будут контролировать мяч, но хотели сами определять, в каких зонах это будет происходить. Нам это удалось. Мы свели число их моментов к минимуму, а наши атаки таили большую опасность для них. Игра была равной, мы разочарованы итогом".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола: "Манчестер Сити поедет в Дортмунд за победой. В первом тайме сегодняшней игры мы не самым лучшим образом обращались с мячом. Во втором тайме ситуация улучшилась, у нас было два или три отличных момента при счете 1:0.

Боруссия — типичный клуб Лиги чемпионов. Она много лет участвует в этом турнире и знает, что делать. Мы поедем к ним домой, чтобы обыграть их".

Полузащитник Боруссии Д Марко Ройс: " Мы разочарованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес.

Но в целом же, мне кажется, мы продемонстрировали отличную игру".