Санчо вернулся к тренировкам перед ответной игрой против Манчестер Сити

Появление нападающего на поле в ответственном поединке все еще находится под вопросом.

Согласно сообщению от ресурса Sky Sports, нападающий дортмундской Боруссии Джейдон Санчо приступил к восстановительным тренировкам, после серьезной мышечной травмы, которая сделала невозможным его участие в международных сборах в национальной команде Англии, а также вывело из заявки на первую игру против его бывшего клуба — Манчестер Сити (1:2) — в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Источник утверждает, что 21-летний футболист успешно прошел первый тренировочный цикл, и не скрывает своего желания принять участие в ответной игре против "горожан".

Однако, с учетом затянувшейся паузы в участии Санчо в официальных поединках, которая тянется от 2 марта, когда Дортмунд обыграл Менхенгладбах в рамках Кубка Германии (1:0), Эдин Терзич может не рискнуть выставлять игрока непосредственно с первых минут поединка на Зигналь-Идуна-Парк.

В текущем сезоне на счету англичанина есть уже 31 поединок, в которых ему удалось отличиться 12-ю забитыми мячами и 16-ю результативными передачами.

Напомним, что матч Боруссия Дортмунд — Манчестер Сити состоится 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени.