Артур хочет восстановиться к матчу против Порту

Бразильский полузащитник желает помочь своей команде.

Артур Мело проходит курс восстановления из-за осложнения после травмы и хочет вернуться к матчу против Порту, утверждает Tuttomercatoweb.

Полузащитник выбыл из строя 6-го февраля из-за кальциноза старой травмы правой ноги. Это мешало полному заживлению старого разрыва в мембране.

Артур Мело отказался от хирургического вмешательства и проходит консервативное лечение.

Отметим, что в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус уступил на выезде со счетом 1:2 — теперь туринцев устроит только победа.