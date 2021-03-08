Пирло: Счет первого матча с Порту оставляет интригу предельно открытой

08 марта 2021

Андреа Пирло, Getty Images

Наставник "старой синьоры" поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с Порту.

Главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

"Мы в полной мере понимаем красоту и ответственность игр в Лиге чемпионов. У этих матчей совсем иная энергетика, но относиться к ним надо, как любым другим важным матчам.

Счет оставляет интригу предельно открытой. Надо сыграть с головой, чтобы завершить матч с тем результатом, что выведет в следующий раунд. Завтра будет определяющая для нас игра в Лиге чемпионов.

Мы должны грамотно сыграть с точки зрения техники, поскольку нам будет противостоять плотно обороняющийся соперник. Он не оставляет свободных зон между линиями и время на раздумья. Потребуется вся наша техника и терпение.

Парни, продолжающие восстановление, тренировались вместе с нами. Впервые у меня была полная общая группа, если не считать Маттейса де Лигта, который ограничился разминкой. Остальные в строю, пусть некоторые и не готовы нас сто процентов", — приводит слова Пирло пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч Ювентус — Порту пройдет завтра, 9 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.

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