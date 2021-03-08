Пирло — об ответном матче с Порту: Криштиану в предвкушении

Наставник туринского клуба считает, что подобные матчи — специализация португальца.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло высказался о форварде туринцев Криштиану Роналду

"Роналду в порядке, это его матчи. Он в предвкушении. Криштиану удалось отдохнуть, он не может дождаться начала игры", – цитирует Пирло Goal.

Напомним, что Ювентус сыграет ответный матч с Порту завтра, 9 марта. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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