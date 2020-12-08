Барселона — Ювентус. Накануне

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляет вашему вниманию анонс поединка.

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Барселона и Ювентус определят победителя группы G в то время, как Динамо и Ференцварош в параллельном поединке разыграют путевку в Лигу Европы.

Барселона — Ювентус

Вторник, 8 декабря, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Арбитр — Тобиас Штилер (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO

И Барселона, и Ювентус заблаговременно гарантировали себе участие в весенней стадии Лиги чемпионов, однако если итальянцы хотят финишировать на первой строчке, то обязаны обыграть хозяев с крупным счетом или хотя бы с разницей в два мяча (но не 2:0).

Учитывая, что дела у Барселоны в чемпионате идут не лучшим образом, можно предположить, что на данном этапе каталонцы приложат максимум усилий, чтобы подарить своим поклонникам как можно больше положительных эмоций именно в Лиге чемпионов, то есть играть без максимального напряжения никто не будет.

Следует помнить и о том, что еще свежо в памяти унизительное поражение от Баварии, поэтому появляется еще одна причина безупречно выступить в осенней части турнира.

Не блещет в Серии А и Ювентус, так что и у "старой синьоры" имеется аналогичный стимул добавить себе любимой и своим поклонникам повод для оптимизма.

Дополнительной изюминкой противостояния на Камп Ноу должна стать и очередная встреча на поле двух величайших игроков современности — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В первом круге группового раунда португалец не смог сыграть против Барселоны из-за коронавируса.

Очередное повреждение получил Дембеле, травмированы Фати, Пике и Роберто, да и на Умтити Рональду Куману рассчитывать не стоит.

Есть потери и у Ювентуса: Демирал, Кьеллили и Буффон в заключительном туре не сыграют.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Барселона — 2;

Ювентус — 3.

Интересные факты

– Барселона не проигрывает на групповой стадии Лиги чемпионов с сезона-2016/17: 19 побед и 6 ничьих.

– Беспроигрышная домашняя серия Барселоны в еврокубках составляет 38 матчей.

– Ювентус не может забить Барселоне в последних трех очных встречах во всех турнирах.

– Ювентус не может обыграть Барселону в последних пяти матчах.

Ориентировочные составы

Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — Пьянич, Де Йонг — Педри, Месси, Коутиньо — Гризманн.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Кулусевски, Рабио, Бентанкур, Кьеза — Мората, Криштиану Роналду.

Не сырают: Фати, Пике, Умтити, Роберто, Дембеле — Демирал, Кьеллини, Буффон.

прогноз 1:1

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.