Барселона — Ювентус. Накануне

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Барселона и Ювентус определят победителя группы G в то время, как Динамо и Ференцварош в параллельном поединке разыграют путевку в Лигу Европы.
Барселона — Ювентус
Вторник, 8 декабря, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Арбитр — Тобиас Штилер (Германия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 3 и сервисе MEGOGO
И Барселона, и Ювентус заблаговременно гарантировали себе участие в весенней стадии Лиги чемпионов, однако если итальянцы хотят финишировать на первой строчке, то обязаны обыграть хозяев с крупным счетом или хотя бы с разницей в два мяча (но не 2:0).
Учитывая, что дела у Барселоны в чемпионате идут не лучшим образом, можно предположить, что на данном этапе каталонцы приложат максимум усилий, чтобы подарить своим поклонникам как можно больше положительных эмоций именно в Лиге чемпионов, то есть играть без максимального напряжения никто не будет.
Следует помнить и о том, что еще свежо в памяти унизительное поражение от Баварии, поэтому появляется еще одна причина безупречно выступить в осенней части турнира.
Не блещет в Серии А и Ювентус, так что и у "старой синьоры" имеется аналогичный стимул добавить себе любимой и своим поклонникам повод для оптимизма.
Дополнительной изюминкой противостояния на Камп Ноу должна стать и очередная встреча на поле двух величайших игроков современности — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В первом круге группового раунда португалец не смог сыграть против Барселоны из-за коронавируса.
Очередное повреждение получил Дембеле, травмированы Фати, Пике и Роберто, да и на Умтити Рональду Куману рассчитывать не стоит.
Есть потери и у Ювентуса: Демирал, Кьеллили и Буффон в заключительном туре не сыграют.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Барселона — 2;
Ювентус — 3.
Интересные факты
– Барселона не проигрывает на групповой стадии Лиги чемпионов с сезона-2016/17: 19 побед и 6 ничьих.
– Беспроигрышная домашняя серия Барселоны в еврокубках составляет 38 матчей.
– Ювентус не может забить Барселоне в последних трех очных встречах во всех турнирах.
– Ювентус не может обыграть Барселону в последних пяти матчах.
Ориентировочные составы
Барселона: Тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — Пьянич, Де Йонг — Педри, Месси, Коутиньо — Гризманн.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Кулусевски, Рабио, Бентанкур, Кьеза — Мората, Криштиану Роналду.
Не сырают: Фати, Пике, Умтити, Роберто, Дембеле — Демирал, Кьеллини, Буффон.
прогноз 1:1
Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.