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08 декабря
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-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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Барселона — Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

07 декабря 2020

Барселона - Ювентус, Getty Images

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch рассказывает, где можно следить за событиями поединка "блаугранас" и "бьянконери".

Барселона примет на своем поле Ювентус в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов. Этот матч состоится во вторник, 8-го декабря, на стадионе Камп Ноу. 

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 3. Трансляция начнется в 21:50 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:00. Также посмотреть поединок Барселоны и Ювентуса можно с помощью медиасервиса Megogo. 

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 9-го декабря на телеканале Футбол 3 в 09:45 по киевскому времени. 

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры. Букмекеры считают, что в предстоящей встречи больше шансов у Барселоны.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.

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