Барселона — Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch рассказывает, где можно следить за событиями поединка "блаугранас" и "бьянконери".

Барселона примет на своем поле Ювентус в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов. Этот матч состоится во вторник, 8-го декабря, на стадионе Камп Ноу.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 3. Трансляция начнется в 21:50 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:00. Также посмотреть поединок Барселоны и Ювентуса можно с помощью медиасервиса Megogo.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 9-го декабря на телеканале Футбол 3 в 09:45 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры. Букмекеры считают, что в предстоящей встречи больше шансов у Барселоны.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.