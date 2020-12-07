Барселона — Ювентус: история противостояний

Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch вспоминают предыдущие матчи между "блаугранас" и "бьянконери".

Барселона и Ювентус уже гарантировали себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов, поэтому их очное предстоящее противостояние в рамках заключительного тура группового этапа станет лишь формальностью и, возможно, битвой за престиж.

За всю историю туринцы встречались на поле с каталонцами 13 раз во всех турнирах: четырежды победителем становился Ювентус, пять раз верх одерживала Барселона, а также четырежды финальный свисток фиксировал ничейный результат.

Последний поединок этих двух европейских грандов состоялся в Турине в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, и тогда победу одержали "сине-гранатовые" со счетом 2:0. Football.ua предлагает вспомнить и другие самые интересные матчи между Ювентусом и Барселоной.

04.11.1970, Турин, "Комунале", 25 800 зрителей

Ювентус – Барселона 2:1

Голы: Беттега 3, Капелло 23 — Пуйоль, 83.

Ювентус: Танкреди, Спинози, Фурино, Куккуредду (Каузио, 74), Ровета, Сандро Сальвадоре, Беттега, Маркетти, Новеллини (Ландини, 76), Капелло, Галлер.

Тренер: Армандо Пикки.

Барселона: Садурни, Рифе, Ромеро, Торрес, Гальего, Сабальса, Рексач, Хуан Карлос (Гарсия-Кастани, 76), Альфонседа, Марсиаль (Марти Филосиа, 46), Пуйоль.

Тренер: Вик Букингем.

Судья: Гюнтер Мэннинг (ГДР).

Противостояние Ювентуса и Барселоны берет свое начало в далеком 1970 году. Тогда жребий свел эти команды в рамках второго раунда Кубка ярмарок, розыгрыш которого в тот сезон стал последним, а со следующей кампании турнир переименовали в Кубок УЕФА.

Как Ювентус под руководством Армандо Пикки, так и Барселона во главе с Виком Букингемом, уже в то время считались грозными силами европейского футбола. Обладатель путевки в следующий раунд турнира должен был определиться по итогам двухматчевого противостояния, и в первом поединке Ювентус сумел увезти с Камп Ноу победу со счетом 2:1.

Тем не менее, все должно было решиться в Турине, но Роберто Беттега, отличившийся забитым мячом в Барселоне, уже на третьей минуте встречи поставил "блаугранас" в неудобное положение, которое спустя непродолжительный период времени усугубил всем известный Фабио Капелло. Отыграться каталонцам так и не удалось, а гол Пуйоля в концовке встречи уже никак не мог помочь Барселоне — 2:1. К слову, Ювентус тогда дошел до финала Кубка ярмарок, где уступил легендарному Лидс Юнайтед.

05.03.1986, Барселона, "Камп Ноу", 120 000 зрителей

Барселона — Ювентус 1:0

Гол: Хулио Альберто, 81

Барселона: Уррути, Мигели, Хулио Альберто, Херардо, Эстебан (Маноло, 46), Алесанко, Педраса, Виктор Муньос, Карраско (Мораталья, 48), Арчибальд, Амарилья.

Тренер: Теренс "Терри" Венейблс

Ювентус: Таккони, Фаверо, Кабрини, Брио, Ширеа, Платини, Манфредония, Лаудруп, Бонини, Мауро, Бриаски (Пачоне, 22; Карикола, 85).

Тренер: Джованни Трапаттони.

Судья: Эрик Фредрикссон (Швеция).

В 1986 году судьба свела Барселону и Ювентус уже в 1/4 финала Кубка чемпионов, но тогда удача оказалась на стороне каталонского клуба. Имея в своем составе Платини, Лаудрупа и Ширеа, футболисты "старой синьоры" на бумаге выглядели фаворитами, что они подтверждали в обоих поединках. Проблема была в реализации, да и невероятный аншлаг на Камп Ноу, который посетили 120 тысяч зрителей, не мог не оказывать давление на Ювентус.

Получилось так, что единственный гол Хулио Альберто в заключительные минуты встречи стал определяющим и фатальным для туринцев. В ответном матче на своем поле итальянскому гранду также не удалось обыграть Барселону, а финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). Да, Ювентус играл лучше соперника и в домашней встрече, но это футбол. Вид спорта, в котором далеко не всегда все руководствуется логикой.

Стоит отметить, что Барселона тогда дошла до финала Кубка чемпионов, но завоевать европейский трофей ей не удалось. Румынская Стяуа оказалась сильнее.

06.06.15, Берлин, "Олимпиаштадион", 70 442 зрителей

Ювентус — Барселона 1:3

Голы: Мората, 55 — Ракитич, 4, Суарес, 68, Неймар, 90+7

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Барцальи, Бонуччи, Эвра (Коман, 89) — Маркизио, Пирло, Погба — Видаль (Перейра, 80) — Мората (Льоренте, 85), Тевес.

Тренер: Массимилиано Аллегри.

Барселона: тер Штеген — Дани Алвес, Пике, Маскерано, Альба — Ракитич (Матье, 90+2), Бускетс, Иньеста (Хави, 78) — Месси, Суарес (Педро, 90+5), Неймар.

Тренер: Луис Энрике.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Был в истории противостояний между Ювентусом и Барселоной даже финал Лиги чемпионов, который болельщики должны вспомнить при упоминании "Берлинский финал", символизирующий ту самую непобедимую, непреодолимую, инопланетную и феноменальную Барселону. Тогда оба коллектива провели отличный сезон. Если отличительной чертой тогдашнего Ювентуса был центр поля с Погба, Пирло, Видалем и Маркизио, то за Барселону феерило то самое звездное атакующее трио Месси, Суареса и Неймара, более известное в народе как "МСН".

Для Ювентуса начало "Берлинского финала" стало настоящим кошмаром. После раннего гола Ракитича футболистам "старой синьоры" удалось прийти в себя только ко второму тайму, да и то многочисленные нереализованные моменты Месси и Суареса заставляли Луиса Энрике нервно размахивать руками на бровке поля. Сейв за сейвом.. Ну очень нужен был Буффону этот трофей Лиги чемпионов, что даже арбитр проигнорировал игру рукой Лихтштайнера в собственной штрафной.

Пусть Морате и удалось сравнять счет, но радость поклонников Ювентуса сделал непродолжительной Луис Суарес. После этого от "старой синьоры" последовал финальный штурм. В этот момент туринцы практически всей командой были на чужой половине поля — рвались вперед, надеясь избежать поражения, но Неймар окончательно похоронил все надежды уже в компенсированное время. Победил сильнейший, хотя Ювентус доказал, что даже против такой сильнейшей Барселоны можно играть.

11.04.2017, Турин, "Альянц Стадиум", 41 092 зрителей

Ювентус – Барселона 3:0

Голы: Дибала, 7, 22, Кьеллини, 55

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес, Кьеллини, Пьянич (Барцальи, 89), Хедира, Куадрадо (Лемина, 73), Манджукич, Дибала (Ринкон, 81), Игуаин.

Тренер: Массимилиано Аллегри.

Барселона: Тер Штеген, Пике, Умтити, Матье (Андре Гомеш, 46), Маскерано, Иньеста, Ракитич, Сержи Роберто, Неймар, Суарес, Месси.

Тренер: Луис Энрике.

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

В 2017 году жребий дважды свел Барселону и Ювентус в Лиге чемпионов. В первый раз это произошло на стадии 1/4 финала, а уже в следующем сезоне двум грандам пришлось встретиться в рамках группового этапа турнира. Можно сказать, "блаугранас" и "бьянконери" обменялись "любезностями", но так как разгром Барселоны произошел на стадии плей-офф и стоил каталонцам участия в турнире, именно этот матч мы и вспомним.

Поединок начался с достаточно быстрого гола в исполнении Пауло Дибалы, что невольно вызвало у болельщиков чувство ностальгии по "Берлинскому финалу". Только в том матче ситуация оказалась противоположной — теперь Барселона была вынуждена сконцентрироваться на атакующих действиях из-за необходимости отыграться.

После быстрого гола подопечные Аллегри выбрали выжидательную тактику, пользуясь пробелами в игре соперника. Не забиваешь ты — забивают тебе? Это как раз тот случай. Тер Штегену еще дважды пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот, а в ответном матче на Камп Ноу отыграться после 0:3 Барселоне не удалось.

28.10.2020, Турин, "Альянц Стадиум"

Ювентус — Барселона 0:2

Голы: Дембеле, 14, Месси, 90+1 (с пенальти)

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, Данило — Куадрадо, Бентанкур (Артур, 83), Рабио (Бернардески, 83), Кьеза — Кулусевски (Маккенни, 75), Мората, Дибала.

Тренер: Андреа Пирло.

Барселона: Нето — Роберто, Араухо (Бускетс, 46), Ленгле, Альба — Пьянич, де Йонг — Гризманн (Фирпо, 89), Педри (Брайтвейт, 90+2), Дембеле (Фати, 66) — Месси.

Тренер: Рональд Куман.

Судья: Данни Маккели (Нидерланды).

Наверное, будет правильно вспомнить и о последнем матче Барселоны и Ювентуса, который состоялся в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. Большинство болельщиков, если не все, с нетерпением ждали данное противостояние, чтобы вновь одновременно увидеть на поле двух лучших футболистов современности — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

К огромному сожалению, португалец не смог помочь "старой синьоре" в этом матче из-за положительного теста на коронавирус. Связано это с отсутствием Роналду или нет, то Ювентус полностью провалил данный матч, за счет чего Барселоне не составило особых проблем разобраться с прямым конкурентом в борьбе за лидирующую позицию в группе.

Туринцам так и не удалось создать ни одного опасного момента за весь поединок. Вдобавок к этому, подопечные Пирло доигрывали матч в численном меньшинстве из-за удаления Демирала, получившего вторую желтую карточку, а итоговый счет и вовсе мог быть более разгромным в пользу "сине-гранатовых". Сможет ли возвращение Роналду кардинально повлиять на результат во втором матче против Барсы? Совсем скоро мы может это узнать.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.