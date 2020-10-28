Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов в группе Н между собой встретятся лидирующие после первого игрового дня Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг, а также два неудачника первого тура — Истанбул Башакшехир и ПСЖ.
Турнирная таблица
Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
Среда, 28 октября, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд. Арбитр — Матей Юг (Словения). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Лидирующие после первого тура МЮ и РБ Лейпциг постараются упрочить свои позиции. Пожалуй, более необходимо это "быкам", поскольку в третьем и четвертом турах им предстоит "спарка" с ПСЖ, а "красных дьяволов" ждет, все-таки, более легкая дуэль с Истанбул Башакшехир.
Что касается нынешнего противостояния, то для Манчестер Юнайтед, обыгравшего в Париже номинально главного конкурента, встреча с Лейпцигом может оказаться куда более проблематичной. Команда Юлиана Нагельсманна прогрессирует, и с каждым годом становится все сильнее, не теряя при этом своего "молодецкого задора".
У гостей более существенные кадровые потери, однако тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер уже неоднократно пенял на напряженный календарь и нехватку времени на восстановление.
Вполне возможно, что впервые сыграет за Юнайтед в еврокубках Эдинсон Кавани, но вряд ли стоит ждать уругвайца в стартовом составе.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Манчестер Юнайтед — 9;
РБ Лейпциг — 31.
Интересные факты
– Команды не встречались между собой ранее в турнирах под эгидой УЕФА или ФИФА.
– Манчестер Юнайтед провел 31 матч против немецких команд: 15 побед, 8 ничьих и 8 поражений.
– РБ Лейпциг провел два матча против английских команд (точнее, команды — Тоттенхэма): 2 победы (3:0 и 1:0).
- Манчестер Юнайтед в 23-й раз выступает в групповом раунде Лиги чемпионов, уступая по этому показателю только Барселоне, Реалу (по 25), Порту и Баварии (по 24).
- РБ Лейпциг в 3-й раз добрался до этой стадии турнира.
Ориентировочные составы
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Туанзебе, Магуайр, Линделеф — Ван-Биссака, Фред, ван де Беек, Теллес — Бруну Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль.
РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Хальстенберг — Забитцер, Нкунку, Хайнрихс, Ангелиньо — Ольмо, Форсберг, Поульсен.
Не сыграют: Байи — Айдара, Лаймер, Клостерманн, Хартманн.
Под вопросом: Лингард — Мукиеле, Кампл, Адамс.
прогноз 1:1
Истанбул Башакшехир — ПСЖ
Среда, 28 октября, 19:55. Стамбул, Фатих Терим Стэдиум. Арбитр — Андреас Экберг (Швеция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO
После неудачи в первом туре ПСЖ, которого до начала группового раунда считали безусловным фаворитом групп Н, постарается во что бы то ни стало взять три очка в Стамбуле.
Обилие кадровых проблем осложнит задачу Томасу Тухелю, но вряд ли сможет служить серьезным оправданием при еще одной осечке.
Дебютант группового раунда Лиги чемпионов ожидаемо начал с поражения от более опытного и сильного соперника, однако на своем поле турецкие команда обычно дают бой каждому.
Вот только коронавирус, внесший коррективы в ситуацию на трибунах стадионов, существенно снизит влияние турецкого "12-го игрока" на ход матча.
Положение в клубном рейтинге УЕФА
Истанбул Башакшехир — 71;
ПСЖ — 7.
Интересные факты
- Команды ни разу не пересекались в еврокубках.
– Этот поединок станет первой встречей Истанбул Башакшехир с французской командой в официальных турнирах.
– ПСЖ провел 10 матчей против команд из Турции: 6 побед, 1 ничья и 3 поражения.
– Истанбул Башакшехир впервые в своей истории выступает в групповом раунде Лиги чемпионов.
– ПСЖ в 13-й раз выступает в групповом раунде Лиги чемпионов (9-й раз подряд).
– Истанбул Башакшехир не может забить в последних трех матчах в рамках Лиги чемпионов.
– Проигрышная серия турецкой команды в Лиге чемпионов составляет 3 матча.
Ориентировочные составы
Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Топал, Кахведжи, Текдемир — Тюрюч, Вишча, Ба.
ПСЖ: Навас — Флоренци, Данило, Кимпембе, Кюрзава — Эррера, Маркиньос, Рафинья — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.
Не сыграют: Окечукву, Шадли, Джайчара — Бернат, Дракслер, Икарди, Паредес, Верратти.
прогноз 1:3