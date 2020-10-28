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Шахтер
-
Боруссия М
-
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
-
Бавария
-
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
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Лига чемпионов. Группа Н. Накануне

28 октября 2020

Getty Images

Football.ua представляет анонс матчей второго тура Лиги чемпионов.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов в группе Н между собой встретятся лидирующие после первого игрового дня Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг, а также два неудачника первого тура — Истанбул Башакшехир и ПСЖ.

Турнирная таблица

Команда И В Н П З П О
1 РБ Лейпциг 1 1 0 0 2 0 3
2 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 2 1 3
3 ПСЖ 1 0 0 1 1 2 0
4 Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 2 0


Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг

Среда, 28 октября, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд. Арбитр — Матей Юг (Словения). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

Лидирующие после первого тура МЮ и РБ Лейпциг постараются упрочить свои позиции. Пожалуй, более необходимо это "быкам", поскольку в третьем и четвертом турах им предстоит "спарка" с ПСЖ, а "красных дьяволов" ждет, все-таки, более легкая дуэль с Истанбул Башакшехир.

Что касается нынешнего противостояния, то для Манчестер Юнайтед, обыгравшего в Париже номинально главного конкурента, встреча с Лейпцигом может оказаться куда более проблематичной. Команда Юлиана Нагельсманна прогрессирует, и с каждым годом становится все сильнее, не теряя при этом своего "молодецкого задора".

У гостей более существенные кадровые потери, однако тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер уже неоднократно пенял на напряженный календарь и нехватку времени на восстановление.

Вполне возможно, что впервые сыграет за Юнайтед в еврокубках Эдинсон Кавани, но вряд ли стоит ждать уругвайца в стартовом составе.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Манчестер Юнайтед — 9;

РБ Лейпциг — 31.

Интересные факты

– Команды не встречались между собой ранее в турнирах под эгидой УЕФА или ФИФА.

– Манчестер Юнайтед провел 31 матч против немецких команд: 15 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

– РБ Лейпциг провел два матча против английских команд (точнее, команды — Тоттенхэма): 2 победы (3:0 и 1:0).

- Манчестер Юнайтед в 23-й раз выступает в групповом раунде Лиги чемпионов, уступая по этому показателю только Барселоне, Реалу (по 25), Порту и Баварии (по 24).

- РБ Лейпциг в 3-й раз добрался до этой стадии турнира.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Туанзебе, Магуайр, Линделеф — Ван-Биссака, Фред, ван де Беек, Теллес — Бруну Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль.

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Хальстенберг — Забитцер, Нкунку, Хайнрихс, Ангелиньо — Ольмо, Форсберг, Поульсен.

Не сыграют: Байи — Айдара, Лаймер, Клостерманн, Хартманн.

Под вопросом: Лингард — Мукиеле, Кампл, Адамс.

footballпрогноз 1:1

Истанбул Башакшехир — ПСЖ

Среда, 28 октября, 19:55. Стамбул, Фатих Терим Стэдиум. Арбитр — Андреас Экберг (Швеция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO

После неудачи в первом туре ПСЖ, которого до начала группового раунда считали безусловным фаворитом групп Н, постарается во что бы то ни стало взять три очка в Стамбуле.

Обилие кадровых проблем осложнит задачу Томасу Тухелю, но вряд ли сможет служить серьезным оправданием при еще одной осечке.

Дебютант группового раунда Лиги чемпионов ожидаемо начал с поражения от более опытного и сильного соперника, однако на своем поле турецкие команда обычно дают бой каждому.

Вот только коронавирус, внесший коррективы в ситуацию на трибунах стадионов, существенно снизит влияние турецкого "12-го игрока" на ход матча.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Истанбул Башакшехир — 71;

ПСЖ — 7.

Интересные факты

- Команды ни разу не пересекались в еврокубках.

– Этот поединок станет первой встречей Истанбул Башакшехир с французской командой в официальных турнирах.

– ПСЖ провел 10 матчей против команд из Турции: 6 побед, 1 ничья и 3 поражения.

– Истанбул Башакшехир впервые в своей истории выступает в групповом раунде Лиги чемпионов.

– ПСЖ в 13-й раз выступает в групповом раунде Лиги чемпионов (9-й раз подряд).

– Истанбул Башакшехир не может забить в последних трех матчах в рамках Лиги чемпионов.

– Проигрышная серия турецкой команды в Лиге чемпионов составляет 3 матча.

Ориентировочные составы

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэль, Шкртел, Епуряну, Болинголи — Топал, Кахведжи, Текдемир — Тюрюч, Вишча, Ба.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Данило, Кимпембе, Кюрзава — Эррера, Маркиньос, Рафинья — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Не сыграют: Окечукву, Шадли, Джайчара — Бернат, Дракслер, Икарди, Паредес, Верратти.

footballпрогноз 1:3

 

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