ПСЖ — Манчестер Юнайтед 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

В поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен принимал на своем поле Манчестер Юнайтед.

Казалось, что по итогам двум таймов командам не удастся выявить сильнейшего в очном противостоянии, но на 87-й минуте Маркус Рашфорд поразил ворота соперника и принес "красным дьяволам" непростую победу.

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ — Манчестер Юнайтед:

ПСЖ — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Мартиаль, 55 (в свои ворота) — Фернандеш, 23 (с пенальти), Рашфорд, 87

ПСЖ: Навас — Флоренци (Дагба, 79), Кимпембе, Диалло, Кюрзава (Баккер, 86) — Гуйе (Кин, 46), Перейра, Эррера (Рафинья, 78) — Ди Мария (Сарабия, 86), Мбаппе, Неймар

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Туанзебе, Линделеф, Шоу — Ван Биссака, Мактоминей, Фред, Теллес (Погба, 67) — Фернандеш (ван де Беек, 88) — Мартиаль (Джеймс, 88), Рашфорд

Предупреждения: Неймар, Перейра, Кин — Мактоминей, Туанзебе