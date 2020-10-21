Тухель: ПСЖ провел один из худших своих поединков

Менеджер прокомментировал матч против Манчестер Юнайтед.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение о поражении своей команды в матче Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (1:2).

"В первом тайме нас вообще не было на поле. Это не уровень ПСЖ. Не знаю, почему так сложилось, ни во владении мячом, ни в его перемещении по полю, ни в контратаках, ни в борьбе, ни в интенсивности мы не были на своем уровне. Это один из худших наших поединков и один из худших первых таймов".

"Хорошая новость была в том, что хуже было уже некуда. Мы уступали 0:1, и играть во втором тайме лучше, чем в первом, было легко. Мы попробовали внести тактические изменения из-за травмы Гуйе, постарались выпустить еще одного игрока атакующего плана. Мы рискнули и поплатились за это в конце, но это просто такой день.

У нас много травмированных игроков, есть проблемы с качеством. Поэтому я не уверен, что матч на следующей неделе против Истанбула пойдет нам на пользу", – приводит слова Тухеля BeIN Sports.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между ПСЖ и Манчестер Юнайтед.