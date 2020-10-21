Лейпциг — Истанбул Башакшекир 2:0 Видео голов и обзор матча

В поединке первого тура Лиги чемпионов Лейпциг на домашнем стадионе сумел обыграть Истанбул.
Таким обзаром, "быки", благодаря разнице забитых и пропущенных, возглавляют свою группу.
РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир 2:0
Голы: Анхелиньо, 16, 20
РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Упамекано (Конате, 65), Хальстенберг, Анхелиньо, Ольмо (Хенрихс, 65), Кампль (Адамс, 58), Форсберг (Хван Хи Чхан, 46), Нкунку (Клюйверт, 70), Орбан, Поульсен.
Истанбул Башакшехир: Гюнок, Епуряну, Болинголи-Мбомбо, Шкртел, Рафаэль, Топал (Ба, 67), Вишча, Тюрюч (Жулиано, 84), Кахведжи (Алексич, 83), Кайсара (Озджан, 30), Кривелли.
Предупреждения: Нкунку, Упамекано, Конате, Хенрихс — Болинголи-Мбомбо, Рафаэль, Озджан.