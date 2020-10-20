Манчестер Юнайтед одержал выездную победу над ПСЖ

Манкунианцы стартовали в Лиге чемпионов с победы над фаворитом группы (2:1).

В центральном матче первого игрового дня в Лиге чемпионов французский ПСЖ принимал английский Манчестер Юнайтед. Сразу же после стартового свистка гости неожиданно забрали мяч под свой контроль, некоторое время подержали его, после чего отдали соперника. Парижане могли забить быстрый гол благодаря заработанным угловым, но до удара по воротам дело не дошло. В одном из эпизодов Диалло едва не подарил мяч свободному Рашфорду в собственной штрафной, но все обошлось для ПСЖ.

Через несколько минут после этого Ди Мария нанес первый опасный удар по воротам из-за пределов штрафной – Де Хеа потащил мяч, переведя его на угловой. Через несколько мгновений отличиться мог Кюрзава, пробивший в падении после прострела Мбаппе, но мяч после его удара полетел прямо во вратаря. Еще через несколько минут Неймар заработал опасный штрафной и сам же его исполнил, но не смог перебросить мяч через стенку. Со временем давление хозяев на чужую штрафную стало угасать, а затем они и вовсе отдали мяч сопернику.

Манкунианцы воспользовались этой возможностью сполна, вскоре заработав пенальти. Навас потащил удар Фернандеша в правый угол, но главный арбитр заставил перебить одиннадцатиметровый удар. Во втором случае португалец уже использовал свой шанс – 0:1. После забитого гола подопечные Оле-Гуннара Солскьяера обрели психологическое преимущество и еще некоторое время контролировали мяч. Хозяева долго не могли прийти в себя, но затем все же опомнились и пошли вперед с новыми силами.

Подопечные Томаса Тухеля проводили атаку за атакой, но не могли вскрыть оборону соперника. В одном из эпизодов Мбаппе упал в штрафной площади в борьбе с Туанзебе, но главный арбитр не назначил пенальти. Парижане еще некоторое время безуспешно провели в атаке, после чего снова отдали мяч сопернику. Фернандеш мог забить плотным дальним ударом по воротам, но Навас справился с его выстрелом, переведя мяч на угловой. После его подачи мяч едва не залетел в сетку после удара Мактоминея с рикошетом от Диалло. В оставшиеся до окончания первого тайма минуты команды больше ничего не создали, отправившись отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Сразу же после перерыва Тухель убрал с поля одного из центральных полузащитников Гуйе, выпустив нападающего Кина, который должен был усилить атаку команды. Но сразу же на первый план вышел не он, а Мбаппе, который едва не забил быстрый гол. Килиан разобрался с двумя оппонентами и сильно пробил по воротам, а Де Хеа спас гостей, переведя мяч на угловой. Подопечные Тухеля еще некоторое время оказывали давление на чужую штрафную, после чего отдали мяч соперника. Юнайтед провел несколько атак кряду, но они ни к чему не привели.

Парижане быстро вернули инициативу и таки сумели забить. Правда, не собственными усилиями. Мартиаль срезал мяч в свои ворота после подачи углового — 1:1. Уже через две минуты отличиться мог Мбаппе, но Ван-Биссака не позволил ему это сделать, героически бросившись под мяч. Еще через несколько минут Мартиаль мог исправиться за автогол, но пробил чуть выше ворот после навеса Шоу. В следующей атаки из выгодной позиции пробил Рашфорд, но ему не удалось прижать мяч к земле.

Затем на некоторое время на поле произошло затишье. Команда Тухеля продолжала много владеть мячом, но это не приносило никакой пользы. Подопечные Солскьяера не стеснялись проводить и свои атаки, которые были гораздо острее. Рашфорд не оставлял попыток забить, пробивая по воротам. После его прицельного удара низом Навас перевел мяч на угловой. Со временем ПСЖ вновь активизировался, перебравшись на чужую половину большими силами. Хозяева доводили некоторые атаки до ударов по воротам, но они не несли реальной угрозы для Де Хеа.

Навасу, в отличие от своего коллеги, пришлось снова спасать свою команду. Кейлор грамотно выбрал позицию, благодаря чему справился с очередным ударом Рашфорда. После этого гости опустились на свою половину поля, сосредоточившись на оборонительных действиях. Парижане ничего не могли поделать с обороной соперника. А вот МЮ удалось забить. Рашфорд получил пас от Погба, развернулся с мячом и послал его в дальний нижний угол идеальным ударом — 1:2. Уже через несколько минут Неймар был близок к тому, чтобы сравнять счет — выстрелу бразильца немного не хватило точности. В оставшиеся минуты манкунианцы уверенно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав победу. Подопечные Солскьяера отметили возвращение в Лигу чемпионов тремя набранными очками.

Во втором туре ПСЖ отправится в гости к Башакшехиру, а Манчестер Юнайтед примет РБ Лейпциг.

ПСЖ — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Мартиаль, 55 (в свои ворота) — Фернандеш, 23 (с пенальти), Рашфорд, 87

ПСЖ: Навас — Флоренци (Дагба, 79), Кимпембе, Диалло, Кюрзава (Баккер, 86) — Гуйе (Кин, 46), Перейра, Эррера (Рафинья, 78) — Ди Мария (Сарабия, 86), Мбаппе, Неймар

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Туанзебе, Линделеф, Шоу — Ван Биссака, Мактоминей, Фред, Теллес (Погба, 67) — Фернандеш (ван де Беек, 88) — Мартиаль (Джеймс, 88), Рашфорд

Предупреждения: Неймар, Перейра, Кин — Мактоминей, Туанзебе