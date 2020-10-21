Лейпциг одолел Истанбул Башакшехир благодаря дублю Анхелиньо

"Быки" стартовали в Лиге чемпионов с победы над турецким клубом.

РБ Лейпциг сошелся на своем поле в противостоянии с Истанбулом Башакшехир в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главным героем встречи стал левый защитник Анхелиньо, отправивший в ворота соперника два мяча. В конечном итоге, этого оказалось достаточно, чтобы финальный свисток зафиксировал победу Лейпцига над турецким грандом.

РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир 2:0

Голы: Анхелиньо, 16, 20

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Упамекано (Конате, 65), Хальстенберг, Анхелиньо, Ольмо (Хенрихс, 65), Кампль (Адамс, 58), Форсберг (Хван Хи Чхан, 46), Нкунку (Клюйверт, 70), Орбан, Поульсен.

Истанбул Башакшехир: Гюнок, Епуряну, Болинголи-Мбомбо, Шкртел, Рафаэль, Топал (Ба, 67), Вишча, Тюрюч (Жулиано, 84), Кахведжи (Алексич, 83), Кайсара (Озджан, 30), Кривелли.

Предупреждения: Нкунку, Упамекано, Конате, Хенрихс - Болинголи-Мбомбо, Рафаэль, Озджан.