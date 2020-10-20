Динамо — Ювентус. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов Динамо — Ювентус.

Долго киевское Динамо не слышало гимн Лиги чемпионов на своих поединках. Румынский наставник столичного клуба Мирча Луческу сумел пройти квалификацию и вернуть динамовским болельщикам самый престижный европейский турнир.

Динамо – Ювентус

Вторник, 20 октября, 19:55. НСК Олимпийский, Киев. Овидиу Хацеган (Румыния) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Киевское Динамо в этом сезоне под руководством Мирчи Луческу демонстрирует, что способно добывать результат и показывать хорошую игру. Румынский наставник сумел продемонстрировать всем нам, что умеет играть и за счет сильных качеств своей команды, а также отталкиваясь от слабых сторон своего соперника. Отмечаем, что в матчах с более сильными соперниками Динамо удавалось действовать дисциплинированно и добывать нужный результат, но при этом отмечаем, что соперника уровня туринского Ювентуса у киевлян в этом сезоне еще не было.

Ювентус – это уже совсем другая история. Индивидуальное мастерство каждого отдельного футболиста находится на запредельно высоком уровне. Не просто так Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции акцентировал внимание на том, что бюджет Динамо – это половина зарплаты Роналду, а потому естественно в команде соперника собраны более классные футболисты.

Но это не означает, что Динамо не имеет своего плана на игру. Не так давно национальная сборная Украины, в составе которой большинство футболистов были представителями Динамо, сумела обыграть сборную Испании. Рецепт в том матче был таков: максимальная концентрация и дисциплина сзади, защита низким блоком, длинные вертикальные передачи вперед по возможности и разительные контратаки. Сюда же добавим везение, без него никуда.

Вполне вероятно, что Динамо постарается матч с Ювентусом пустить по подобному сценарию. Самой главной задачей в этом поединке будет – максимально долго удерживать собственные ворота в неприкосновенности. Как только итальянцы сумеют забить, они смогут успокоиться и перестроиться на более спокойный футбол. Чем дольше подопечные Пирло не смогут распечатать ворота Бущана, тем больше в их действиях будет нервозности и спешки. Потому, хорошо бы момент пропущенного гола оттянуть максимально далеко.

Отсутствие Криштиану Роналду – это, конечно же, потеря для Ювентуса, хотя молодые футболисты Динамо мечтали выйти против него на футбольное поле. Да, гости к поединку подходят не без проблем, но мы сейчас говорим о гранде европейского футбола и думать, что там есть какие-то серьезные проблемы и нет людей нужной квалификации на скамейке запасных, не стоит.

Наверняка Динамо предстоит много работать на оборону и действовать без мяча в этом поединке. Надеемся на скоростные качества Супряги, которые могут очень пригодиться против не самых скоростных центральных защитников Юве.



Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Родригес – Супряга.



Ювентус: Щесны – Данило, Кьеллини, Бонуччи – Куадрадо, Кулусевски, Рабио, Рэмси, Бентанкур – Мората, Дибала.



Травмированные: Тымчик (Динамо) – де Лигт, Роналду, Маккенни, Алекс Сандро (все Ювентус).

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Динамо – 35 место

Ювентус – 5 место

В очных противостояниях с Ювентусом у киевлян хороших воспоминаний нет. В 1998-м году была зафиксирована единственная ничья. Остальные три матча динамовцы проиграли.

Всего матчей: 4 игры (0 побед Динамо, 1 ничья, 3 победы Ювентуса), забитые голы 3:12.

04.03.1998, 1/4 финала Лиги чемпионов. Стадио Олимпико, Турин.

Ювентус – Динамо 1:1

Голы: Индзаги, 70 – Гусин, 57.

18.03.1998, 1/4 финала Лиги чемпионов. НСК Олимпийский, Киев.

Динамо – Ювентус 1:4

Голы: Ребров, 54 – Индзаги, 29, 65, 73, Дель Пьеро, 88.

24.09.2002, Лига чемпионов, группа Е. Стадио Олимпико, Турин.

Ювентус – Динамо 5:0

Голы: Ди Вайо, 14, 53, Дель Пьеро, 22, Давидс, 67, Недвед, 89.

13.11.2002, Лига чемпионов, группа Е. НСК Олимпийский, Киев.

Динамо – Ювентус 1:2

Голы: Шацких, 50 – Салас, 53, Салайета, 61.

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua