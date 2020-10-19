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Цыганков: Отсутствие Роналду сыграет Динамо на руку

19 октября 2020

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ, ФОТО: ФК ДИНАМО

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков ответил на вопросы СМИ перед матчем с

Динамо примет Ювентус в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

"Моя форма? Оценивать форму будут другие. Моя задача — выкладываться на тренировках, чтобы у тренера были варианты, кого ставить. Мое дело — играть", — сказал Цыганков на предматчевой пресс-конференции.

Динамо в последний раз играло в Лиге чемпионов четыре года назад. У Цыганкова спросили, как он изменился за это время.

"За 4 года я получил опыт, чему-то научился. Четыре года не играть в Лиге чемпионов — это очень много. Такая команда, как Динамо всегда должна выходить в Лигу чемпионов и играть на групповом этапе. Эта всегда другие эмоции. Надеюсь, через эти игры мы будем набираться опыта".

В завтрашней игре гостям не поможет Криштиану Роналду, находящийся на изоляции из-за коронавируса.

"Все понимают, кто такой Роналду. Его отсутствие сыграет нам на руку, это великий игрок и бомбардир. Я уверен, что завтра все отдадут все свои силы для победы. Мы уверены, что способны обыграть Ювентус".

В последнее время Цыганков стал лучше действовать правой ногой и именно нерабочей ногой Виктор совершил последние результативные действия в матчах за Динамо и сборную Украины.

"Я работаю над своей правой ногой, но в игре об этом не думаю, действую просто по моменту".

Матч Динамо - Ювентус пройдет в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 20 октября. Стартовый свисток — в 19:55 по киевскому времени.

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