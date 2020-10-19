Ювентус огласил предварительный состав на Динамо

"Бьянко-нери" уже вылетели в столицу Украины.

20 октября Динамо проведет первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Соперник — туринский Ювентус. Сегодня, 19 октября, итальянцы провели тренировку на клубной базе, после чего отправились в Киев.

В столицу Украины главный тренер "старой синьоры" Андреа Пирло взял 19 футболистов:

Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо

Защитники: Джорджио Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демираль, Джанлука Фработта

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмси, Федерико Кьеза, Адриан Рабио, Родриго Бентанкур, Деян Кулусевски, Федерико Бернардески, Маноло Портанова

Нападающие: Пауло Дибала, Альваро Мората.

Один из вышеперечисленных игроков не попадет в итоговую заявку на матч с Динамо.

Отметим, что Алекс Сандро и Маттейс де Лигт не полетели на матч с Динамо из-за травм, тогда как Вестон Маккенни и Криштиану Роналду остались в Турине из-за коронавируса.

Матч Динамо — Ювентус пройдет в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 20 октября. Стартовый свисток — в 19:55 по киевскому времени.