Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал свой комментарий накануне игры с Ювентусом.

Динамо примет Ювентус в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Касаемо Андреа Пирло, я уже говорил не раз, что быть хорошим игроком и хорошим тренером – разные вещи. Он только начинает свою тренерскую карьеру, он еще учится. Тренера оценивают по результатам команды, у него еще все впереди. Мы с Андреа не часто, но время от времени общаемся. Я его поздравил с назначением. Разница в опыте у нас есть, но мы же не играем на поле, играют наши команды", — сказал Луческу на пресс-конференции.

Первые шаги во взрослом футболе Пирло делал в середине девяностых в Брешии. Тогда тренером этой команды был как раз Мирча Луческу.

"Для меня Пирло всегда будет 15-16 летним парнем. Он очень разумный парень, он никогда не станет для меня соперником, он всегда будет моим игроком. Я желаю ему только всего самого наилучшего".

"Такая команда, как Ювентус, может играть по разным схемам, у них отличные игроки. При обороне они все равно играют 4-4-2. В конце концов, не схема игры самое важное, а дисциплина игроков и их настрой на игру. В зависимости от того, какие футболисты есть в твоем распоряжении, так и строится игра команды".

В завтрашней игре гостям не поможет Криштиану Роналду, находящийся на изоляции из-за коронавируса.

"Роналду — выдающийся игрок, он из тех, кто делает разницу. Роналду не может делать все на поле, он невероятен в атаке, защищаться ему не обязательно. Ювентус с Роналду на поле гораздо сильнее, чем без".

"Не боюсь ли, что игроки Динамо могут перегореть? Конечно, это важная игра для наших молодых футболистов. Важно то, как они пройдут это давление. Нелегко для многих игроков пройти этот этап за два месяца. Я уверен в своих парнях и верю, что они смогут преодолеть этот момент и поднимут свой уровень".

"Ювентус – команда высочайшего уровня, наш бюджет — это где-то половина зарплаты одного Роналду. Я пытаюсь донести до всех игроков, какие сильные качества у каждого из наших соперников. Я хочу, чтобы они знали досконально каждого из соперников, а затем через командные действия смогли сыграть с ними на равных".

Один из вопросов был о том, что Луческу в бытность тренером Шахтера уже противостоял Ювентусу в Лиге чемпионов. Тогда в 2012 году на групповом этапе "горняки" на выезде сыграли 1:1, а дома минимально уступили — 0:1.

"Мы должны были побеждать в том матче. Вы скажете, что я опять цепляюсь за судейство, но там обязаны были давать пенальти на Виллиане. Пропустили гол в первой игре от Бонуччи со стандарта. Это нужно учитывать и в этой игре, поскольку он один из лучших при стандартах", — завершил Луческу.