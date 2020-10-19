Пирло: Перед матчем с Динамо посплю, поем, но на PlayStation играть не буду

Главный тренер Ювентуса поделился ожиданиями от поединка с киевской командой.

Наставник Ювентуса Андреа Пирло проведет свой дебютный матч в Лиге чемпионов в качестве тренера против Динамо. Он будет противостоять Мирче Луческу, при котором когда-то дебютировал во взрослом футболе.

"Я буду делать то же, что и мои футболисты. Посплю, поем, приду сюда на игру. На PlayStation играть не буду, но свои привычки не изменю", — цитирует Пирло Football Italia.

"Мирча Луческу был моим первым тренером. Он перевел меня в первую команду, когда мне было 15 и позволил дебютировать в 16 лет. Мы до сих пор общаемся, я всегда буду ему благодарен. Завтра будет отличная возможность сразиться с ним".

"Я хорошо себя чувствую. Больше сам выходить на поле я не могу, поэтому на плечи футболистов ложится чуть большая нагрузка. Я расслаблен. Это будет дебют для меня в Лиге чемпионов. Всегда важно начать групповой этап с победы, чтобы зарядиться уверенностью. Мы знаем, что нужно делать.

Центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини также отметил, что "старая синьора" настраивается исключительно на победу в игре с Динамо.

Матч Динамо – Ювентус состоится со зрителями. Игра начнется 20 октября в 19:55.