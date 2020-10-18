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Матч Динамо — Ювентус обслужит румын Хацеган

18 октября 2020

Овидиу Хацеган, Getty Images

Стала известна бригада арбитров на матч киевлян в первом туре Лиги чемпионов.

Арбитром встречи между Динамо и Ювентусом в первом туре ЛЧ будет Овидиу Хацеган из Румынии, сообщил официальный сайт УЕФА. Соотечественник Мирчи Луческу работал на недавнем поединке киевлян против Гента в плей-офф отбора Лиги чемпионов в Бельгии (1:2).

Помогать Хацегану будут румыны Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый арбитр – Себастьян Колцеску. За VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет соотечественник Харм Осмерс.

Хацеган работал на играх Динамо против Гента (2:1), Наполи в Лиге чемпионов (0:0) и Сток Сити  в Лиге Европы (1:1).

Игра Динамо – Ювентус начнется в 19:55 20 октября. Текстовая онлайн-трансляция киевского матча будет доступна на Football.ua.

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