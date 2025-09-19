Фоден: Здається, що Голанд поб'є всі рекорди. У його віці те, що він зробив, вже нечувано

Хавбек "містян" поділився своїми думками після гри з Наполі.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Наполі (2:1).

"Здається, що Голанд поб'є всі рекорди. У його віці те, що він зробив, вже нечувано. Не думаю, що хтось поб'є його рекорди, якщо він продовжить грати так само.

Перший тайм був трохи розчаровуючим. Я не мав можливості часто торкатися м'яча між лініями через те, як суперник щільно грав у півзахисті. Але я знав, що у другому таймі, коли гра трохи розслабиться, у мене з'явиться один чи два шанси, коли я зможу розвернутися та використати м'яч.

Мені вдалося правильно запустити м'яч на Ерлінга і ми працювали над цим на тренуваннях. Ерлінг завжди був таким бігуном. Я знаю, що він буде там ще до того, як я отримаю м'яч. Сподіваюся, він зможе забити ще більше голів, а я зможу допомогти йому.

Це ідеальний початок — перемога з рахунком 2:0 над дуже сильним суперником — вочевидь вони рано залишилися вдесятьох, і це нам допомогло. Але їх команду просто неможливо було зламати до вилучення. Вони залишали мінімум вільного простору. Ми діяли досить розумно, не допускали надто багато втрат у непередбачених ситуаціях, і загалом це була гарна гра", — наводить слова Фодена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Наполі.