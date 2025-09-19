Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Фоден: Здається, що Голанд поб'є всі рекорди. У його віці те, що він зробив, вже нечувано

19 вересня 2025

Філ Фоден, Getty Images

Хавбек "містян" поділився своїми думками після гри з Наполі.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Наполі (2:1).

"Здається, що Голанд поб'є всі рекорди. У його віці те, що він зробив, вже нечувано. Не думаю, що хтось поб'є його рекорди, якщо він продовжить грати так само.

Перший тайм був трохи розчаровуючим. Я не мав можливості часто торкатися м'яча між лініями через те, як суперник щільно грав у півзахисті. Але я знав, що у другому таймі, коли гра трохи розслабиться, у мене з'явиться один чи два шанси, коли я зможу розвернутися та використати м'яч.

Мені вдалося правильно запустити м'яч на Ерлінга і ми працювали над цим на тренуваннях. Ерлінг завжди був таким бігуном. Я знаю, що він буде там ще до того, як я отримаю м'яч. Сподіваюся, він зможе забити ще більше голів, а я зможу допомогти йому.

Це ідеальний початок — перемога з рахунком 2:0 над дуже сильним суперником — вочевидь вони рано залишилися вдесятьох, і це нам допомогло. Але їх команду просто неможливо було зламати до вилучення. Вони залишали мінімум вільного простору. Ми діяли досить розумно, не допускали надто багато втрат у непередбачених ситуаціях, і загалом це була гарна гра", — наводить слова Фодена прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Наполі.

Джерело: ФК Манчестер Сіті

