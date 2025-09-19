Конте: Проти Манчестер Сіті складно грати 11 на 11. А вдесятьох — неможливо

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:2).

"Грати проти Манчестер Сіті у форматі 11 на 11 складно, а після 20 хвилини вдесятьох — неможливо. В обороні ми зіграли дійсно добре, але в моментах з пропущеними могли впоратися набагато краще. Однак мені нема чого пред'явити своїм гравцям — самовіддача, настрій були на високому рівні.

Якби матч продовжився 11 на 11, ви побачили б зовсім іншу гру, на мій погляд. Ми говоримо про Манчестер Сіті – фантастичну команду, і нам потрібно відновитися та готуватися до наступного матчу. Ми заберемо з собою до Італії настрій команди, і мені подобається, як вони разом переживали це, але не можна було пропускати два голи. Ми повинні думати про наступний матч у чемпіонаті, і я вважаю, що у Лізі чемпіонів ми можемо виступити добре.

Червона? Щиро кажучи, я не бачив епізод. Коли отримуєш червону картку на 20 хвилині, гра складається певним чином. Матч був зіпсований через цю червону. Не знаю, правильно це було чи ні. Суддя ухвалив рішення, і ми маємо його прийняти.

Заміна Де Брюйне через вилучення Ді Лоренцо? Іноді доля може поставити підніжку. Мені було шкода міняти його, бо команда втратила його вплив. Я позбавив його задоволення від матчу на його колишньому стадіоні з його колишнім клубом", — наводить слова Конте ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Наполі.