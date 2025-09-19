Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Конте: Проти Манчестер Сіті складно грати 11 на 11. А вдесятьох — неможливо

19 вересня 2025

Кевін Де Брюйне та Антоніо Конте, Getty Images

Наставник "неаполітанців" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:2).

"Грати проти Манчестер Сіті у форматі 11 на 11 складно, а після 20 хвилини вдесятьох — неможливо. В обороні ми зіграли дійсно добре, але в моментах з пропущеними могли впоратися набагато краще. Однак мені нема чого пред'явити своїм гравцям — самовіддача, настрій були на високому рівні.

Якби матч продовжився 11 на 11, ви побачили б зовсім іншу гру, на мій погляд. Ми говоримо про Манчестер Сіті – фантастичну команду, і нам потрібно відновитися та готуватися до наступного матчу. Ми заберемо з собою до Італії настрій команди, і мені подобається, як вони разом переживали це, але не можна було пропускати два голи. Ми повинні думати про наступний матч у чемпіонаті, і я вважаю, що у Лізі чемпіонів ми можемо виступити добре.

Червона? Щиро кажучи, я не бачив епізод. Коли отримуєш червону картку на 20 хвилині, гра складається певним чином. Матч був зіпсований через цю червону. Не знаю, правильно це було чи ні. Суддя ухвалив рішення, і ми маємо його прийняти.

Заміна Де Брюйне через вилучення Ді Лоренцо? Іноді доля може поставити підніжку. Мені було шкода міняти його, бо команда втратила його вплив. Я позбавив його задоволення від матчу на його колишньому стадіоні з його колишнім клубом", — наводить слова Конте ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Наполі.

Джерело: BBC

