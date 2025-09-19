Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Голанд став другим наймолодшим автором 50 голів у Лізі чемпіонів

19 вересня 2025

Голанд став другим наймолодшим автором 50 голів у Лізі чемпіонів

Форвард Манчестер Сіті досягнув позначки швидше за Мбаппе, поступившись лише Мессі.

Ерлінг Холанд встановив нове досягнення у Лізі чемпіонів. Нападник Манчестер Сіті відзначився у матчі проти Наполі (2:0) та забив свій 50-й гол у турнірі. Це сталося у віці 25 років і 59 днів.

Швидше цього результату вдалося досягти лише Ліонелю Мессі, який оформив ювілейний гол у 24 роки та 284 дні.

Таким чином, норвежець випередив Кіліана Мбаппе, котрий дістався до позначки у 50 м’ячів у 25 років і 356 днів.

Нагадаємо, Голанд побив рекорд Руда ван Ністелроя, який 50 результативними ударами відзначився в 64-х матчах.

Джерело: City Report

команди
статті на тему:
Ерлінг Голанд та Хосеп Гвардіола, Getty Images 19 вересня 2025 Гвардіола: У плані голів Голанд неймовірний
Кантона, getty images 19 вересня 2025 Кантона закликав УЄФА та ФІФА відсторонити Ізраїль від міжнародного футболу
РУБЕН НЕВЕШ, GETTY IMAGES 19 вересня 2025 Манчестер Юнайтед розглядає трансфер Рубена Невеша за 20 мільйонів євро