Голанд став другим наймолодшим автором 50 голів у Лізі чемпіонів

Форвард Манчестер Сіті досягнув позначки швидше за Мбаппе, поступившись лише Мессі.

Ерлінг Холанд встановив нове досягнення у Лізі чемпіонів. Нападник Манчестер Сіті відзначився у матчі проти Наполі (2:0) та забив свій 50-й гол у турнірі. Це сталося у віці 25 років і 59 днів.

Швидше цього результату вдалося досягти лише Ліонелю Мессі, який оформив ювілейний гол у 24 роки та 284 дні.

Таким чином, норвежець випередив Кіліана Мбаппе, котрий дістався до позначки у 50 м’ячів у 25 років і 356 днів.

Нагадаємо, Голанд побив рекорд Руда ван Ністелроя, який 50 результативними ударами відзначився в 64-х матчах.