Манчестер Сіті розібрався з Наполі після вилучення Ді Лоренцо

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Наполі 2:0
Голи: Голанд, 56, Доку, 65
Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол (Льюїс, 81), О’Райлі — Сілва, Родрі (Гонсалес, 60), Рейндерс (Аке, 80) — Фоден, Голанд (Бобб, 80), Доку (Савіньйо, 69).
Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола — Лоботка (Нерес, 72) — Політано (Жезус, 55), Замбо-Ангісса (Ельмас, 72), Де Брюйне (Олівера, 26), Мактоміней — Гойлунн (Гілмор, 72).
Попередження: Політано
На 21-й хвилині був вилучений Джованні Ді Лоренцо (Наполі) (грубе порушення).