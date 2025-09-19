Гвардіола: У плані голів Голанд неймовірний

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Наполі.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Наполі (2:0).

"Італійські команди неймовірні в обороні. Я зустрічався з ними дуже багато разів. Їх стійкість, концентрація... Я ними дуже захоплююся. Я дуже задоволений. Це був важкий тиждень після матчу з Манчестер Юнайтед у неділю, і у нас неймовірно складне випробування в неділю з Арсеналом, але ми їдемо з гарним настроєм.

Голанд найшвидше забив 50 голів у ЛЧ? Що я можу сказати? Цифри говорять самі за себе. Ми щасливі, що він у нас є, і я можу тільки привітати його, адже він поруч із Рудом ван Ністелроєм, Робертом Левандовські, Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі. Ерлінг з ними. У плані голів він неймовірний. Чи зможе він стати найкращим бомбардиром в історії турніру? У такому ритмі – так. Він гратиме ще років десять, дванадцять.

Гол Доку? На невеликій відстані, за п'ять метрів, його неможливо зупинити. Він справді дуже якісний", — наводить слова Гвардіоли прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Наполі.