Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Гвардіола: У плані голів Голанд неймовірний

19 вересня 2025

Ерлінг Голанд та Хосеп Гвардіола, Getty Images

Наставник "містян" поділився своїми думками після гри з Наполі.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Наполі (2:0).

"Італійські команди неймовірні в обороні. Я зустрічався з ними дуже багато разів. Їх стійкість, концентрація... Я ними дуже захоплююся. Я дуже задоволений. Це був важкий тиждень після матчу з Манчестер Юнайтед у неділю, і у нас неймовірно складне випробування в неділю з Арсеналом, але ми їдемо з гарним настроєм.

Голанд найшвидше забив 50 голів у ЛЧ? Що я можу сказати? Цифри говорять самі за себе. Ми щасливі, що він у нас є, і я можу тільки привітати його, адже він поруч із Рудом ван Ністелроєм, Робертом Левандовські, Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі. Ерлінг з ними. У плані голів він неймовірний. Чи зможе він стати найкращим бомбардиром в історії турніру? У такому ритмі – так. Він гратиме ще років десять, дванадцять.

Гол Доку? На невеликій відстані, за п'ять метрів, його неможливо зупинити. Він справді дуже якісний", — наводить слова Гвардіоли прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Наполі.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

