Манчестер Сіті — Наполі 2:0 Відео голів та огляд матчу 18.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграв Наполі (2:0).

Вже в середині першого тайму "неаполітанці" залишилися у меншості після вилучення Джованні Ді Лоренцо, який отримав пряму червону картку.

У другому таймі команда Хосепа Гвардіоли скористалася чисельною перевагою, забивши два м'ячі у ворота італійського колективу, а авторами голів стали Ерлінг Голанд та Жеремі Доку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Наполі в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Манчестер Сіті — Наполі 2:0

Голи: Голанд, 56, Доку, 65.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол (Льюїс, 81), О’Райлі — Сілва, Родрі (Гонсалес, 60), Рейндерс (Аке, 80) — Фоден, Голанд (Бобб, 80), Доку (Савіньйо, 69).

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Беукема, Буонджорно, Спінаццола — Лоботка (Нерес, 72) — Політано (Жезус, 55), Замбо-Ангісса (Ельмас, 72), Де Брюйне (Олівера, 26), Мактоміней — Гойлунн (Гілмор, 72).

Попередження: Політано.

На 21-й хвилині був вилучений Джованні Ді Лоренцо (Наполі) (грубе порушення).